Rinnovo Dybala: chiesti 15 milioni all’anno alla Juve. Il punto (Di domenica 26 luglio 2020) Paulo Dybala vorrebbe 15 milioni all’anno per rinnovare il proprio contratto con la Juve: il punto della situazione Paulo Dybala con la Sampdoria segnò la sua prima doppietta in Serie A con la maglia del Palermo, era l’11 novembre del 2012. Oggi Paulo, di nuovo contro i blucerchiati, sogna di regalarsi il suo decimo trofeo con la maglia della Juventus. Parallelamente prosegue la trattativa di Rinnovo con il club bianconero. Secondo Tuttosport l’argentino chiede un ingaggio secondo soltanto a quello di CR7, di gran lunga il più pagato dei bianconeri con i suoi 31 milioni netti all’anno. Al momento la Joya guadagna di meno di De Ligt: che ne percepisce 8 più 4 di bonus. ... Leggi su calcionews24

junews24com : Dybala, la 'decima' con la Juve e poi il rinnovo. Ma ballano 5 milioni - - Delirio897J : Transfermarkt da 58% Jorginho e 56% Milik. Non sono basse come percentuali. Il rinnovo di Dybala, per fare un esempio, è al 68%. - frances14372469 : il rinnovo di paulo #Dybala @juventusfc daiiiiiii?????? - MaglieCalcio13 : RT @OminonaCH: Ricordiamo che 1 anno fa in questo periodo la Juventus offriva Dybala al primo che passava, tifosi indignati perché ci blocc… - jkat__ : @_RP10_ @juventusfc Diamo 7 mln a Ramsey e allunghiamo il brodo per il rinnovo di Dybala. Io boh, veramente... -