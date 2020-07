Ricordate Ivanovic? Vince la Coppa di Russia con lo Zenit, ma rompe il trofeo: il VIDEO è virale (Di domenica 26 luglio 2020) L’euforia per la vittoria, che fa posto in pochi attimi alla preoccupazione per il trofeo. Attimi di incredulità ieri durante la consegna della Coppa di Russia allo Zenit San Pietroburgo, società vincitrice del torneo grazie al successo per 1-0 arrivato in finale contro il Khimki. Subito dopo la consegna dell’ambita Coppa ecco il patatrac, con capitan Ivanovic che si vede sfuggire il trofeo dalle mani e finire in terra. Risultato? Parte superiore distrutta e VIDEO immediatamente divenuto virale sui social, dove non sono mancati gli sfottò all’indirizzo dell’ex Chelsea. Тот самый момент ... Leggi su sportfair

Ultime Notizie dalla rete : Ricordate Ivanovic Ricordate Ivanovic? Vince la Coppa di Russia con lo Zenit, ma rompe il trofeo: il VIDEO è virale SportFair