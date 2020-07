Resident Evil Village: nuovo trailer ad agosto? (Di domenica 26 luglio 2020) L‘insider Dusk Golem torna a parlare della sua vittima preferita,Resident Evil: Village e questa volta anticipa l’arrivo di un nuovo trailer In occasione di un botta e risposta con i fan della saga Resident Evil su Twitter, l’arcinoto insider Dusk Golem ha svelato un potenziale nuovo appuntamento con il prossimo titolo del brand in programma. L’insider ha dichiarato che, sulla base di alcune informazioni che lui avrebbe ottenuto da una misteriosa fonte interna a Capcom, potremo goderci un nuovo trailer di Resident Evil Village nel corso del prossimo mese. Un trailer ed altre informazioni in arrivo per Resident ... Leggi su tuttotek

botxboxseriesx : RT @tuttoteKit: Resident Evil Village: nuovo trailer ad agosto? #Capcom #DuskGolem #PC #PS5 #ResidentEvilVillage #XboxSeriesX #tuttotek htt… - tuttoteKit : Resident Evil Village: nuovo trailer ad agosto? #Capcom #DuskGolem #PC #PS5 #ResidentEvilVillage #XboxSeriesX… - PlanetR7_ : Resident Village: un nuovo trailer in arrivo ad agosto? @IGNitalia - NerdPool_IT : Resident Evil Village: nuovo trailer ad agosto? - GianlucaOdinson : Resident Evil Village: nuovo trailer ad agosto, per l'insider Dusk Golem -

Ultime Notizie dalla rete : Resident Evil Resident Evil 8: nuovo gameplay in arrivo il mese prossimo? Game Legends Visualizza la copertura completa su Google News Resident Evil Village: nuovo trailer ad agosto?

L‘insider Dusk Golem torna a parlare della sua vittima preferita,Resident Evil: Village e questa volta anticipa l’arrivo di un nuovo trailer In occasione di un botta e risposta con i fan della saga Re ...

Resident Evil Village: nuovo trailer ad agosto, per l'insider Dusk Golem

Nel corso di una discussione avuta su Twitter con gli appassionati della serie di Resident Evil, l'ormai famoso insider Dusk Golem ha riferito che, in base alle informazioni ottenute da una non meglio ...

L‘insider Dusk Golem torna a parlare della sua vittima preferita,Resident Evil: Village e questa volta anticipa l’arrivo di un nuovo trailer In occasione di un botta e risposta con i fan della saga Re ...Nel corso di una discussione avuta su Twitter con gli appassionati della serie di Resident Evil, l'ormai famoso insider Dusk Golem ha riferito che, in base alle informazioni ottenute da una non meglio ...