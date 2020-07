Repubblica: Alberto, morto dopo 50 giorni senza ricevere cure (Di domenica 26 luglio 2020) Repubblica racconta oggi l’agghiacciante storia di Alberto Falco, un malato oncologico (Linfoma di Hodgkin) infettatosi durante il ricovero all’ospedale Cardarelli e ricoverato per 50 giorni nel Covid center dell’Ospedale del Mare di Napoli. Alberto è morto il 16 luglio per non aver ricevuto le cure di cui aveva bisogno. è finito come primo paziente di quel centro Covid, in un reparto che però non sapeva come comportarsi con un caso come il suo. In sintesi non c’era un protocollo Covid che autorizzasse il suo percorso terapeutico negli altri reparti dell’Ospedale del Mare. Un protocollo che invece avrebbe dovuto esserci, dal momento che fin dall’inizio della pandemia era stato garantito il supporto per le patologie collaterali ... Leggi su ilnapolista

repubblica : Vertice Ue, firmato l'accordo sul Recovery Fund. Conte: 'Tutelata la dignità dell'Italia' [dal nostro corrispondent… - repubblica : Vertice Ue, firmato l'accordo sul Recovery Fund [dal nostro corrispondente ALBERTO D'ARGENIO] [aggiornamento delle… - napolista : Repubblica: Alberto, morto dopo 50 giorni senza ricevere cure Era ricoverato al #covid center dell’Ospedale del Ma… - scrittrice1307 : RT @repubblica: Oggi su Rep: ?? La talpa di Singapore che ha svelato all'Fbi la rete di spie cinesi [di ALBERTO FLORES D'ARCAIS] https://t.c… - robreg1 : RT @repubblica: Oggi su Rep: ?? La talpa di Singapore che ha svelato all'Fbi la rete di spie cinesi [di ALBERTO FLORES D'ARCAIS] https://t.c… -

Ultime Notizie dalla rete : Repubblica Alberto È morto Alberto, due mesi nel Covid center col tumore La Repubblica Gli appuntamenti di domenica 26 e lunedì 27 luglio a Bologna e dintorni: il cinema raddoppia tra Nico e Rubini

Castel San Pietro e Borgo Tossignano, dalle 5 alle 21, ingresso libero con prenotazione obbligatoria 340.0660043 Tre appuntamenti per la rassegna che propone musica e passeggiate. Partenza alle 5 dal ...

"Il guasto nel sistema produce il sacrilegio di Piacenza". Intervista a Carlo Nordio

Il guasto viene prima e va oltre la caserma di Piacenza: “In Italia il senso del rispetto delle regole e la considerazione stessa del Diritto sono state relativizzate fino al punto di spingerle nel ca ...

Castel San Pietro e Borgo Tossignano, dalle 5 alle 21, ingresso libero con prenotazione obbligatoria 340.0660043 Tre appuntamenti per la rassegna che propone musica e passeggiate. Partenza alle 5 dal ...Il guasto viene prima e va oltre la caserma di Piacenza: “In Italia il senso del rispetto delle regole e la considerazione stessa del Diritto sono state relativizzate fino al punto di spingerle nel ca ...