Renzi, nuovo mezzo avvertimento al governo: 'Dura finché fa le cose' (Di domenica 26 luglio 2020) ''La legislatura durerà fino al 2023, il governo Dura finché fa le cose. Mi auguro più concretezza e competenza sui dossier''. Lo dice il leader di Italia viva Matteo Renzi in un'intervista a ...

''La legislatura durerà fino al 2023, il governo dura finché fa le cose. Mi auguro più concretezza e competenza sui dossier''. Lo dice il leader di Italia viva Matteo Renzi in un'intervista a Repubbli ...Tornato vittorioso dal negoziato di Bruxelles con in tasca l'accordo europeo sul Recovery Fund, il premier Giuseppe Conte ha visto presto trasformarsi gli applausi nei suoi confronti in nuove pretese ...