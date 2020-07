Renault - De Meo assume Mesonero-Romanos, capo del design Seat (Di domenica 26 luglio 2020) Luca De Meo balza dal vertice della Seat a quello della Renault, diventandone lamministratore delegato. Poi, a neanche un mese dallassunzione formale dellincarico, porta con sé Alejandro Mesonero-Romanos, capo del design della Casa spagnola: al momento si tratta di uno scenario, una ricostruzione frutto di indiscrezioni, ma secondo Automotive News il cambio di casacca sarebbe cosa fatta.Prime conferme. Stando alle fonti del sito specializzato, il responsabile dello Stile della Seat avrebbe già preso la via di Boulogne-Billancourt "per rafforzare" il team diretto da Laurens van den Acker. Dalla Francia, per ora, non sono giunti commenti, ma la Casa di Martorell avrebbe già confermato luscita della matita spagnola, temporaneamente sostituita dal ... Leggi su quattroruote

