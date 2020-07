Reina: “Tornerò al Milan. Ho ancora due anni buoni di carriera” (Di domenica 26 luglio 2020) Il Portiere dell’Aston Villa Pepe Reina, ha parlato a margine del pareggio in casa West Ham che ha determinato la salvezza per i Villans. L’estremo difensore, in prestito dal Milan ha parlato del proprio futuro: “Ho ancora due anni buoni di carriera ed è quello che proverò a fare. Tornerò al Milan perché ho ancora un anno di contratto lì, ma nel calcio un giorno puoi dire una cosa, nella settimana successiva puoi essere da qualche altra parte”. Foto: Reina – Twitter L'articolo Reina: “Tornerò al Milan. Ho ancora due anni buoni di carriera” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

apetrazzuolo : ASTON VILLA - Reina: “Tornerò al Milan, ho ancora due anni buoni di carriera” - clikservernet : Reina: “Tornerò al Milan. Ho ancora due anni buoni di carriera” - Noovyis : (Reina: “Tornerò al Milan. Ho ancora due anni buoni di carriera”) Playhitmusic - - CorkScrew12 : RT @TeofiloSteven: 'Ho ancora due anni buoni di carriera ed è quello che proverò a fare. Tornerò al Milan perché ho ancora un anno di contr… - supersonico1986 : RT @TeofiloSteven: 'Ho ancora due anni buoni di carriera ed è quello che proverò a fare. Tornerò al Milan perché ho ancora un anno di contr… -

Ultime Notizie dalla rete : Reina “Tornerò