Reina: “Non mi ritiro. Tornerò al Milan perché ho ancora un anno di contratto” (Di domenica 26 luglio 2020) Pepe Reina ha parlato alla BBC al termine dell’ultimo match della stagione dell’Aston Villa contro il West Ham dichiarando di voler tornare al Milan in virtù dell’ultimo anno di contratto che lo lega ai rossoneri. “Non mi ritiro. Sento di avere ancora due anni ad alti livelli. Ora torno al Milan perché ho ancora un anno di contratto”. L'articolo Reina: “Non mi ritiro. Tornerò al Milan perché ho ancora un anno di contratto” ilNapolista. Leggi su ilnapolista

