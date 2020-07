Reina annuncia: «Torno al Milan, ho ancora un anno di contratto» (Di domenica 26 luglio 2020) Pepe Reina ha parlato del suo futuro dopo il prestito all’Aston Villa: le dichiarazioni del portiere di proprietà del Milan Pepe Reina, portiere dell’Aston Villa, ha annunciato il riTorno al Milan dopo aver ottenuto la salvezza in Premier League. «Ho ancora due anni buoni di carriera ed è quello che proverò a fare. Tornerò al Milan perché ho ancora un anno di contratto lì, ma nel calcio un giorno puoi dire una cosa, nella settimana successiva puoi essere da qualche altra parte». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

