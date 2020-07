Regionali Toscana, l’incontro con Salvini e Ceccardi è al chiuso: pubblico senza mascherine né distanziamento – Le immagini (Di domenica 26 luglio 2020) Una sala chiusa, tanta gente, ma poche mascherine né distanziamento. È polemica dopo l’ultimo incontro per le Regionali della Toscana di Susanna Ceccardi, con ospite anche il leader della Lega Matteo Salvini. Al comizio, all’interno di un hotel a Firenze, ci sono diversi elettori, ma nelle immagini si vedono pochi di loro indossare dispositivi di protezione. Come riporta La Repubblica, a denunciare il fatto la consigliera regionale del Pd toscano Monia Monni: “senza il minimo rispetto di regole, precauzioni, norme di sicurezza né tanto meno delle lavoratrici e dei lavoratori, che non hanno scelto di essere lì e che dovrebbero poter svolgere il loro lavoro senza rischiare di prendersi il ... Leggi su ilfattoquotidiano

