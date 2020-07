Recovery, sono tutti ‘ingolositi’, Di Maio: “Urge abolire le leggi che ci impediscono di spenderli” (Di domenica 26 luglio 2020) “Credo che la più grande idea ribelle sia mettere questo Paese nelle condizioni di spendere quello che ha”, e nell’ambito della trattativa sul Recovery Fund, “abbiamo ottenuto un grande risultato grazie al premier Conte, al ministro Amendola, al corpo diplomatico. Se oggi la struttura normativa del Paese non è in grado di spendere questi soldi velocemente, mettiamola in discussione”. Di Maio: “Fare progetti per il futuro dei nostri figli” Eccolo il ministro De Maio nel corso del suo intervento presso il ‘Villaggio Rousseau’ dove, come tutti i componenti dell’esecutivo, non fa altro che rifarsi ai “soldi del Recovery Fund” che, avverte, ”dovremo essere in grado di spenderli e soprattutto dovremo fare in ... Leggi su italiasera

ROMA – I soldi del Recovery Fund “dovremo essere in grado di spenderli e soprattutto dovremo fare in modo di fare progetti per il futuro dei nostri figli e non per le beghe di cortile o per misure da ...

Recovery Fund, Pietro Senaldi: casse vuote almeno fino al prossimo anno. In arrivo altre tasse

Tre giorni fa il governo stappava champagne. Si festeggiava il permesso dell'Europa di indebitarci di altri 127 miliardi e portare il rosso dello Stato al 160%. Conte si dava di gomito con chiunque gl ...

