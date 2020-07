Recovery Fund e Mes: obiettivo commissariare l’Italia (Di domenica 26 luglio 2020) Roma, 26 lug – Che il Recovery Fund, al di là della semplice contabilità che racconta una storia molto diversa rispetto alla retorica del “fondo perduto”, non sia lo strumento adatto per garantire all’Italia la risorse di cui ha bisogno per dare una spinta all’economia dopo i mesi di confinamento e di chiusure imposte per legge, è la tempistica a dirlo. Come ha anche ammesso candidamente il commissario Ue all’Economia Paolo Gentiloni, le erogazioni non partiranno (a rate, sotto condizioni) prima del 2021. Peccato che le necessità siano immediate, non potendosi attendere l’anno del chissà quando avremo già registrato una caduta del Pil in doppia cifra, non più reversibile con interventi a posteriori. E con effetti che si produrranno anche nei periodi a seguire, ... Leggi su ilprimatonazionale

meb : I soldi del Mes sono disponibili da subito e hanno meno vincoli dei soldi del Recovery Fund che arriveranno solo ne… - Rinaldi_euro : Questa me la segno! “I soldi del Mes sono disponibili da subito e hanno meno vincoli dei soldi del Recovery Fund” - Rinaldi_euro : ?@AlbertoBagnai con stile e competenza spedisce nella fossa delle Marianne il povero giornalista del Fatto!Recovery… - pier_lamberti : RT @ImolaOggi: ??Recovery fund, “così Conte ci ha venduto agli altri Paesi europei” - AndreaLisi15 : RT @giuslit: Questa prima pagina invecchierà malissimo. E qui vi spiego perché. #RecoveryFund -