Recovery Fund, Di Maio: "La mia idea? Vanno abolite le leggi che saranno nemiche della capacità dello Stato di spendere questi soldi" (Di domenica 26 luglio 2020) "Abbiamo ottenuto un grande risultato con la trattativa sul Recovery Fund, abbiamo oltre 200 miliardi di euro da spendere, che significa dire che comuni, regioni e Stato devono essere in grado di far funzionare il meccanismo di spesa", così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ospite del Villaggio Rousseau per la due giorni online Le olimpiadi delle idee. "La mia idea ribelle – continua – è dirci 'se oggi la struttura normativa non è in grado di spendere questi soldi, mettiamola in discussione'. Dobbiamo abolire un po' di leggi, cominciamo ad abolire tutte le leggi che saranno nemiche della ...

