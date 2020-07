Recensione Jagan: il seme della follia che abbiamo dentro (Di domenica 26 luglio 2020) La Recensione che racconta Jagan, uno dei manga più recenti del misterioso scrittore Muneyuki Kaneshiro. Azione violenta e una profondità umana degna dell’autore di As the Gods Will si sposano in un seinen che non annoia mai TITOLO: Jagan. AUTORE: Muneyuki Kaneshiro (sceneggiatura), Kensuke Nishida (disegni). GENERE: Seinen. CASA EDITRICE: Shogakukan (Giappone), Star Comics (Italia). ANNO DI PUBBLICAZIONE: 2017. I desideri, i sogni, sono ciò che rende la vita degna di essere vissuta. Eppure, i desideri, quando non ci riesce di realizzarli, possono trasformarsi in ossessioni. E, a quel punto, da motore dell’esistenza ne diventano padroni, e noi siamo gli schiavi. Questa è l’essenza di ciò che viene raccontato in Jagan (titolo originale ... Leggi su tuttotek

