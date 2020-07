Recensione F1 2020, il mondiale come non lo si vedrà in tv (Di domenica 26 luglio 2020) Con F1 2020 torna ancora una volta la riproposizione del campionato mondiale di uno dei motorsport più seguiti in assoluto. Forse però non è giusto parlare di riproposizione, dal momento che quest'anno il gioco non segue pedissequamente le orme del circus motoristico reale. La pandemia esplosa proprio a ridosso della prima data della competizione, nel mese di marzo, ha infatti portato a uno stravolgimento totale del calendario. Tra gare annullate, gare “sdoppiate” e new entry, tante sono le novità che coinvolgono i diversi team iscritti a questo campionato. F1 2020 rappresenta una sorta di mondo motoristico parallelo: come nel film Sliding Doors, quello a cui avremmo assistito nel caso in cui la situazione non fosse precipitata nei mesi primaverili. D'altronde era ... Leggi su optimagazine

Ultime Notizie dalla rete : Recensione 2020 Alfa Romeo Stelvio si è evoluta, proviamo la Veloce 2020 | Recensione e Video HDmotori Diodato, che torna sui palchi cantando Lou Reed e i Blur

"Bello tornare a condividere le emozioni", dice il cantautore, che arriva a Roma con il tour "Concerti di un'altra estate": il racconto e le foto. Un concerto figlio di questi tempi. Caratterizzato da ...

Savona, è morto Piero Francieri dell’Angolo dei Papi

Lutto nel mondo della ristorazione savonese per l'improvvisa scomparsa, ieri mattina nella sua abitazione di via Gramsci a Savona, di Piero Francieri, 81 anni, patron dell'Angolo dei Papi di via Aonzo ...

