Quindici mesi dopo, Valentino Rossi (41 anni) torna sul podio: terzo (Di domenica 26 luglio 2020) La notizia, ci perdonerà Fabio Quartararo, è il ritorno sul podio di Valentino Rossi. Il fuoriclasse di Tavullia è arrivato terzo al Gran Premio di Andalusia dove non è riuscito a gareggiare Marc Marquez vittima di una frattura al braccio. Ha vinto ancora una volta Quartararo, secondo successo consecutivo in due gran premi, davanti all’altra Yamaha di Vinales che è riuscito a superare Valentino soltanto a un giro dalla fine. Stradominio Yamaha con tre moto nelle prime tre posizioni. Bella e coraggiosa la corsa di Rossi che è partito molto bene, terzo. Ed è stato a lungo secondo dietro Quartararo che ha fatto gara a sé. Sfortunato Bagnaia che ha rotto quando era in seconda posizione. Così come ... Leggi su ilnapolista

Ultime Notizie dalla rete : Quindici mesi Quindici mesi dopo, Valentino Rossi (41 anni) torna sul podio: terzo IlNapolista Idee per riabilitare l'Appennino

Il 21 luglio si è aperto il Festival della Soft Economy promosso da Symbola, la Fondazione per le qualità italiane, a cui fa seguito fino al 25 luglio il XVIII Seminario estivo della Fondazione. Titol ...

Juventus, da Torino: "Dybala chiede quindici milioni a stagione! Arriva la controproposta di Paratici"

La Juventus sta lavorando al rinnovo di Paulo Dybala. Secondo quanto riportano da Torino non ci sarebbe l'accordo sulle cifre. Nei scorsi Paulo Dybala, secondo quanto riporta la testata giornalistica ...

