Quegli eurolirici allergici al voto (Di domenica 26 luglio 2020) Claudio Cerasa, in polemica con Giovanni Orsina, difende a spada tratta l’Ue che non ci concede prestiti se al governo va Matteo Salvini. Poiché, stando ai sondaggi, è probabile che questo accada, sarebbe meglio sospendere la sovranità popolare e posticipare sine die le elezioni... Tanto servilismo, tanta mancanza di dignità ricordano i secoli della decadenza italiana. A differenza di alcuni di voi, non ho nessuna simpatia per il "Capitano" ma posizioni come quelle del Foglio m’inducono in tentazione… Purtroppo, alla "tentazione" molti italiani non resisteranno e così ci ritroveremo (quod Deus avertat!) un centrodestra sempre più a guida leghista… Ma forse a questo mira l’estremismo euro-globalista ceraso-ferrariano: a spaccare il paese in due. Finché c’è guerra (civile) c’è ... Leggi su nicolaporro

