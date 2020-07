Quartararo: 'Bis fantastico'. Dovizioso: 'Tanto da fare per Brno' (Di domenica 26 luglio 2020) Fabio Quartararo brilla di entusiasmo dopo la seconda vittoria di Jerez, nel GP di Andalusia , che lo proietta in vetta al mondiale MotoGP 2020 a punteggio pieno dopo due gare. "È stato fantastico ... Leggi su gazzetta

Eurosport_IT : Storie di futuro e soprattutto di leggende a Jerez, con Valentino Rossi che è semplicemente IN-FI-NI-TO! ????????… - ilpopolano : VINCE IL PILOTA NIZZARDO E @VALENTINOROSSI DOPO UN ANNO TORNA SUL PODIO - dinoadduci : Quartararo avvisa Marquez: 'Sa come guido'. Dovi: 'C'è tanto da lavorare' - periodiciweb : #ilpopolano MOTO GP ANDALUSIA BIS DI QUARTARARO - CorriereCitta : Bis di Quartararo a Jerez, Vinales e Rossi completano il podio -

Ultime Notizie dalla rete : Quartararo Bis

In Moto3, invece, successo di Tatsuki Suzuki, pilota del team intitolato a Marco Simoncelli, e 3° posto per Celestino Vietti. Ci sarebbe potuto essere più tricolore sul podio di Jerez, ma Francesco Ba ...Ci sarebbe potuto essere più tricolore sul podio di Jerez, ma Francesco Bagnaia e Franco Morbidelli sono stati traditi da problemi tecnici alle loro moto. Festa italiana in Moto2 con una tripletta azz ...