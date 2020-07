Proietta un film porno in piazza a Bologna, Carlo Ferretti: “Ho raccolto in Rete 5mila euro per la multa. Ecco perché l’ho fatto” (Di domenica 26 luglio 2020) “Passando per la piazza qualche giorno fa mi sono detto: ti immagini come sarebbe guardare un porno su questo telo? Si può fare!” Non è affatto pentito e rilancia Carlo Ferretti, lo studente 24enne di Ingegneria a Bologna che giovedì notte ha Proiettato per circa 15 minuti un film hard sul maxischermo di piazza Maggiore, approfittando dell’allestimento per la rassegna estiva ‘Sotto le stelle del cinema‘. La proiezione è stata interrotta dalle forze dell’ordine e il ragazzo ha ricevuto una multa, per atti contrari alla pubblica decenza, di 3.300 euro. Diffusa la notizia, sui social è partita una raccolta di firme in sua difesa, per fare cancellare la ... Leggi su ilfattoquotidiano

