Probabili formazioni Serie A 36ª giornata, le gare di oggi: occasione per Vlahovic, torna titolare Correa (Di domenica 26 luglio 2020) Probabili formazioni Serie A 36ª giornata – Si giocano in questa domenica le rimanenti sei gare della trentaseiesima giornata di Serie A, la terzultima della stagione. Ad aprire sarà Bologna-Lecce, gara d’importanza vitale per i salentini, che dopo la sconfitta del Genoa contro l’Inter hanno un solo risultato per sperare nella salvezza. Alle 19,30 si giocano quattro gare: il Cagliari riceve l’Udinese, la Roma ospita la Fiorentina, il Torino cerca gli ultimi punti per stare tranquillo a Ferrara contro la SPAL, bella sfida tra Verona e Lazio. In serata grande attesa per Juventus-Sampdoria, gara che potrebbe regalare il nono scudetto consecutivo alla squadra di Maurizio Sarri. Le Probabili ... Leggi su calcioweb.eu

ilRomanistaweb : ?? Le probabili formazioni di #RomaFiorentina - laziopress : - pasqualinipatri : - junews24com : Probabili formazioni Juve-Sampdoria: confermato Bernardeschi nel tridente - infoitsport : Le probabili formazioni di Juventus-Sampdoria: rebus Pjanic, torna Quagliarella -

Ultime Notizie dalla rete : Probabili formazioni Probabili formazioni Serie A: giornata 36 Goal.com Milan-Atalanta, le probabili formazioni: emergenza difensiva per Pioli

– Tuttosport, in edicola questa mattina, riporta le dichiarazioni di Massara, direttore sportivo rossonero: “Giochiamo ogni tre giorni, appena avremo tempo parleremo seriamente con Ibrahimovic”. La ...

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS SAMPDORIA/ Diretta tv: Quagliarella grande ex

Juventus Sampdoria si giocherà alle ore 21.45 di domani sera, quando le due formazioni scenderanno in campo all’Allianz Stadium per il posticipo della trentaseiesima giornata di Serie A, partita che p ...

– Tuttosport, in edicola questa mattina, riporta le dichiarazioni di Massara, direttore sportivo rossonero: “Giochiamo ogni tre giorni, appena avremo tempo parleremo seriamente con Ibrahimovic”. La ...Juventus Sampdoria si giocherà alle ore 21.45 di domani sera, quando le due formazioni scenderanno in campo all’Allianz Stadium per il posticipo della trentaseiesima giornata di Serie A, partita che p ...