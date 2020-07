Premier, volata Champions: pomeriggio thrilling, c’è Leicester-United (Di domenica 26 luglio 2020) Sarà un pomeriggio spumeggiante quello dell’ultima giornata della Premier League con due posti disponibili per la prossima edizione della Champions League e tre squadre a contendersi i posti. Oltre alla gara del Chelsea che ospita il Wolverhampton (che si gioca l’Europa League), l’attenzione è focalizzata sul King Power Stadium, dove si affronteranno Leicester e Manchester United alle ore 17:00 Un pomeriggio pieni di intrecci, con il Leicester che deve vincere per assicurarsi un posto in Champions League, discorso diverso per il Manchester United che visto il vantaggio negli scontri diretti gli basterebbe un punto per staccare il pass europeo. Per la squadra di Lampard (4°) poi, gli basterà un ... Leggi su alfredopedulla

