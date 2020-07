Premier, United e Chelsea si aggiudicano i due posti in Champions (Di domenica 26 luglio 2020) Con la giornata di oggi si è conclusa la stagione di Premier e arrivano i verdetti per gli ultimi posti liberi in Champions. Sorridono Manchester Utd e Chelsea che ottengono l’accesso alla prossima Champions League, mentre il Tottenham farà compagnia il Leicester in Europa League. Il Wolverhampton, settimo, dovrà sperare che il Chelsea vinca la FA Cup in finale con l’Arsenal. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

sportli26181512 : Lingard: 'Paura di Roma o Inter in Europa League? No, pensiamo solo a noi': Nel corso di una conferenza stampa sull… - napolista : Premier, #United e #Chelsea si aggiudicano i due posti in #Champions Con l’ultima giornata di campionato arrivano… - MomentiCalcio : #Premier League, il #ManchesterUnited e il #Chelsea beffano #il Leicester e vanno in Champions League - Fprime86 : RT @Sport_Mediaset: #PremierLeague: #United e #Chelsea in #Champions, delusione #Leicester. I Red Devils vincono 2-0 in casa delle Foxes e… - RaiSport : ?? #United e #Chelsea in #ChampionsLeague, il #Watford retrocede Il #Leicester deve accontentarsi dell'… -