Premier, tre squadre si giocano la Champions oggi (Di domenica 26 luglio 2020) A novanta minuti dal termine della Premier League, ci sono ancora possibili sorprese un arrivo. Sono in palio due posti per la prossima Champions League con tre squadre che se ma giocano in un punto: Manchester United 63, Chelsea 63 e Leicester 62. Tutto si deciderà oggi, quando il calendario riserva un vero e proprio spareggio al King Power Stadium dove si affronteranno Leicester e Manchester United, mentre il Chelsea ospiterà a Stamford Bridge il Wolverhampton, che si gioca la qualificazione in Europa League. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

napolista : #Premier , tre squadre si giocano la #Champions oggi - ilNapolista - manlikelandai : RT @DiMarzio: #PremierLeague, tre squadre in un punto: chi va in Champions League? - DiMarzio : #PremierLeague, tre squadre in un punto: chi va in Champions League? - passionepremier : Tre motivi per cui non dovete perdervi l’ultima giornata di Premier League - Alino9710318 : RT @lefrasidiosho: @SkyTG24 Embè? Noi c'avemo un premier che in tre giorni ne ha portati a casa ducentonove...gnegnegne -

Ultime Notizie dalla rete : Premier tre Premier, tre club potrebbero posticipare l'inizio della stagione Calcio e Finanza Manchester United, serve un punto per la Champions: spareggio col Leicester

Tre squadre in lotta per due posti in Champions, altre tre in lotta per non retrocedere: l’ultimo turno della Premier League, in programma domenica 26, emetterà verdetti importanti. Il match clou è Le ...

Leeds, il presidente Radrizzani: «Il mio club triplica il valore, voi in Italia siete arretrati»

Il Leeds che ha appena conquistato la promozione in Premier League a 16 anni dall’ultima partecipazione ha un’anima italiana. Anzi, una mente. Quella di Andrea Radrizzani, intraprendente manager 46enn ...

Tre squadre in lotta per due posti in Champions, altre tre in lotta per non retrocedere: l’ultimo turno della Premier League, in programma domenica 26, emetterà verdetti importanti. Il match clou è Le ...Il Leeds che ha appena conquistato la promozione in Premier League a 16 anni dall’ultima partecipazione ha un’anima italiana. Anzi, una mente. Quella di Andrea Radrizzani, intraprendente manager 46enn ...