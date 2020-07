Premier: Manchester Utd e Chelsea in Champions (Di domenica 26 luglio 2020) Ultima giornata di Premier League e naturalmente arrivano gli ultimi verdetti. Sorridono le big: Manchester Utd e Chelsea ottengono l'accesso alla prossima Champions League, mentre il Tottenham farà ... Leggi su gazzetta

Sport_Mediaset : #PremierLeague: #United e #Chelsea in #Champions, delusione #Leicester. I Red Devils vincono 2-0 in casa delle Foxe… - Antonel23139543 : RT @perchetendenza: 'Leicester': Perché è fuori dalla prossima Champions dopo aver perso 2-0 contro il Manchester United l'ultimo match di… - perchetendenza : 'Leicester': Perché è fuori dalla prossima Champions dopo aver perso 2-0 contro il Manchester United l'ultimo match… - sportli26181512 : Leicester-Man United 0-2: Importante successo fuori casa del Manchester United sul Leicester. Nel match valido per… - sportli26181512 : Man City-Norwich City 5-0: Il match valevole per la trentottesima giornata della Premier League ha visto il Manches… -