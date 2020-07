Premier League, Van Dijk è il 5° calciatore di sempre a giocare tutti i minuti (Di domenica 26 luglio 2020) Il Liverpool è campione d’Inghilterra e per i Reds, oltre al titolo e ai numeri fantastici di una Premier League dominata a quota 99 punti, c’è un altro record da annotare. È un primato personale e il protagonista è il gigante olandese Virgil Van Dijk. Il difensore del Liverpool ha infatti giocato tutti i minuti di tutte le 38 partite in programma diventando il quinto calciatore di movimento di sempre in Premier a completare l’intera stagione senza mai abbandonare il campo. Come Van Dijk in precedenza anche Azpilicueta, Morgan, Terry e Pallister. Leggi su sportface

