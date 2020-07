Premier League, United e Chelsea in Europa. Retrocede il Watford (Di domenica 26 luglio 2020) Ultima giornata per la Premier League 2019/20. Con il Liverpool già aritmeticamente campione d'Inghilterra e il Manchester City sicuro del secondo posto, restavano da assegnare le rimanenti posizioni di una competizione comunque interessante e spettacolare. Esultano Manchester United e Chelsea. I Red Devils si impongono nello spareggio per l'accesso alla Champions League contro il Leicester City, che era costretto a vincere in virtù del distacco di un punto. Decidono le reti di Bruno Fernandes e Lingard. Festeggiano anche i Blues di Lampard, vincitori contro il Wolverhampton per 2-0. Dietro al Leicester quinto si piazzano Tottenham (che non va oltre l'1-1 contro il Crystal Palace) e lo stesso Wolverhampton. Vittorie per le prime due della classe: il Liverpool si impone in casa del ... Leggi su itasportpress

