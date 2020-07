Premier League, Manchester Utd e Chelsea in Champions (Di lunedì 27 luglio 2020) Ultima giornata di Premier League e ultimi verdetti. Manchester Utd e Chelsea staccano il biglietto per la Champions League assieme a Liverpool, che ha vinto la Premier, e Manchester City. Tottenham e Leicester faranno la prossima Europa League. Il Wolverhampton, settimo, dovrà sperare che il Chelsea vinca la FA Cup in finale con l'Arsenal. In coda rertrocedono in Championship il Watford e il Bournemouth (già retrocesso il Norwich), nonostante il successo in casa dell'Everton. Si salva l'Aston Villa che pareggia 1-1 sul campo del West Ham. Leggi su ilfogliettone

