Premier League 2019 2020 | United e Chelsea in Champions | si salva l’Aston Villa

Chelsea e Manchester United nella prossima Champions League, il Leicester deve accontentarsi dell'Europa minore. Sono solo alcuni dei verdetti arrivati al termine di un'ultima giornata infuocata di Premier League in cui si è delineata la classifica finale del campionato inglese, e non sono mancate le sorprese. Il Manchester United riesce a non vanificare la lunga rimonta del girone di ritorno e nello scontro diretto thriller con il Leicester arriva una vittoria per 0-2 decisa dal calcio di rigore trasformato da Bruno Fernandes e dal raddoppio nel recupero di Lingard dopo il rosso sventolato a Evans: sarebbe bastato il pareggio per la qualificazione in Champions, ma con questo successo i Red Devils si confermano anche al terzo posto.

