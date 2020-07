Premier League 2019/2020: tutti i verdetti dell’ultima giornata (Di domenica 26 luglio 2020) Non sono mancate le sorprese nell’ultima giornata di Premier League 2019/2020, che come da pronostico ha regalato tante emozioni ed ha tenuto tutti con il fiato sospeso sino all’ultimo secondo. Niente da fare per il Leicester, che cede il passo al Manchester United e chiude quinto. Red devils in Champions League insieme al Chelsea, vittorioso contro il Wolverhampton. Non basta invece la vittoria al Bournemouth, che espugna il campo dell’Everton, ma retrocede in Championship per via del pareggio dell’Aston Villa contro il West Ham. Crolla, infine, il Watford, che recupera due gol di svantaggio all’Arsenal ma perde 3-2 e vede sfumare la salvezza. Di seguito tutti i verdetti: Manchester United e Chelsea in ... Leggi su sportface

