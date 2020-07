Premier League 2019/2020: l’Arsenal condanna il Watford alla retrocessione (Di domenica 26 luglio 2020) Il Watford di Gino Pozzo saluta la Premier League. Nel match dell’ultima giornata, infatti, l’Arsenal si impone 3-2 sulla formazione ospite, condannandola così alla retrocessione in Championship. Inizio di partita subito in salita per il Watford, che va sotto 3-0 dopo 33 minuti contro un Arsenal molto cinico e bravo a realizzare gol con i suoi primi tre tentativi in ​​porta: Pierre-Emerick Aubameyang ha messo a segno il primo con un rigore dopo il goffo fallo di Craig Dawson su Alexandre Lacazette nel minuto iniziale. Il difensore scozzese Kieran Tierney ha raddoppiato il vantaggio dopo l’assist di Aubameyang prima dell’elegante calcio di testa dell’attaccante del Gabon, il suo 22esimo gol in campionato della stagione. ... Leggi su sportface

