Pregliasco: "Ottimista ma prudente, focolai attesi" (Di domenica 26 luglio 2020) Roma, 26 lug. (Adnkronos Salute) - "Resto Ottimista ma prudente. Per questo leggo le oscillazioni nel numero dei casi quotidiani di Covid-19 come un aspetto positivo, legato alla capacità di individuare e contenere i focolai. Stiamo parlando, infatti, di numeri comunque contenuti". Lo afferma all'Adnkronos Salute il virologo dell'Università di Milano Fabrizio Pregliasco, che non si allarma troppo per l'altalena di positivi registrata nell'ultima settimana. "In questa fase la presenza di focolai è attesa, quello che è cruciale è individuarli rapidamente e isolare i contatti, per disinnescarli". Un elemento "cruciale per evitare lo spauracchio di una situazione peggiore nei prossimi mesi. Ecco - aggiunge - penso che occorra tenere conto di questi fenomeni per ... Leggi su iltempo

TV7Benevento : Pregliasco: 'Ottimista ma prudente, focolai attesi'... - twittingelenaa : Se Pregliasco si dichiara tranquillo e sereno e ottimista e la mascherina sì ma non sempre, abbiamo svoltato. #inonda #inondala7 -

Ultime Notizie dalla rete : Pregliasco Ottimista Pregliasco: "Ottimista ma prudente, focolai attesi" Adnkronos Pregliasco: "Ottimista ma prudente, focolai attesi"

(Adnkronos Salute) - "Resto ottimista ma prudente. Per questo leggo le oscillazioni ... Lo afferma all'Adnkronos Salute il virologo dell'Università di Milano Fabrizio Pregliasco, che non si allarma ...

Burioni attacca gli ottimisti Zangrillo si nega al governo

Si era imposto il silenzio stampa e social dopo un periodo di sovraesposizione e polemiche. Ma ora il virologo Roberto Burioni non può più tacere e torna con il botto. Se la prende con i colleghi che ...

(Adnkronos Salute) - "Resto ottimista ma prudente. Per questo leggo le oscillazioni ... Lo afferma all'Adnkronos Salute il virologo dell'Università di Milano Fabrizio Pregliasco, che non si allarma ...Si era imposto il silenzio stampa e social dopo un periodo di sovraesposizione e polemiche. Ma ora il virologo Roberto Burioni non può più tacere e torna con il botto. Se la prende con i colleghi che ...