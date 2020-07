Precipita dalla terrazza del Pincio dopo lite con la fidanzata, dramma a Roma (Di domenica 26 luglio 2020) Tragedia a Roma, dove un giovane di 21 anni è Precipitato dalla terrazza del Pincio dopo una lite con la fidanzata. Il ragazzo è morto poco dopo il suo arrivo in ospedale. Tragedia a Roma, dove un ragazzo di ventuno anni è Precipitato dalla terrazza del Pincio dopo una discussione con la sua fidanzata. La vittima è un ragazzo di origini sudamericane. AmbulanzaRoma,Precipita dalla terrazza del Pincio dopo lite con la fidanzata, 21enne morto in ... Leggi su newsmondo

