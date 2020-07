Pozzallo, 30 clandestini fuggono dall’hotspot. Sicilia massacrata dagli sbarchi (Di domenica 26 luglio 2020) Ragusa, 26 lug – Ancora fughe di immigrati dagli hotspot. L’ultimo episodio è accaduto ieri notte a Pozzallo, provincia di Ragusa, dove un gruppo di trenta clandestini avrebbe approfittato della distrazione delle forze dell’ordine – impegnate nelle operazioni di accoglienza e controllo di nuovi sbarcati – per darsi alla macchia. E’ infatti di ieri la notizia dello sbarco di altri 108 stranieri a bordo della nave Cosmo nel porto ragusano, di cui due risultati positivi al coronavirus. Uno è stato accertato ieri sera, l’altro stamattina: sarebbe un giovane della Costa d’Avorio positivo al sierologico, sottoposto al tampone ed isolato. Il gruppo di trenta fuggitivi è riuscito a far perdere le proprie tracce decidendo di dileguarsi proprio mentre venivano ultimati i ... Leggi su ilprimatonazionale

