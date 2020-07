Ponza, movida pericolosa: ragazzo finisce al Goretti per coma etilico (Di domenica 26 luglio 2020) Ponza, una movida pericolosa quella con cui si è conclusa la scorsa notte. A farne le spese un ragazzo finito in ospedale per come etilico. Il giovane ha perso i sensi su Corso Pisacane ed ha sbattuto la testa sul pavimento riportando anche un trauma cranico. Un’eliambulanza lo ha trasportato all’ospedale Goretti di Latina. Purtroppo il ragazzo non è stato l’unico protagonista di questa movimentata notte animata da liti violente e soccorsi di vario genere. Leggi anche:Ponza, assaltata l’isola dai turisti. Sindaco già attivo per contenere in sicurezza la movida su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

