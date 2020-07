Pomezia, carabiniere ha un malore alla guida: pattuglia si schianta contro un palo (Di domenica 26 luglio 2020) Attimi di paura questa mattina intorno alle ore 8:15 a Largo Columella, a Pomezia, dove una gazzella dei Carabinieri si è schiantata contro un palo della luce, andando a sbattere nel pilastro di cemento che sostiene il palo stesso. Causa del sinistro un malore del militare alla guida, un ragazzo di circa 30 anni. La pattuglia dei Carabinieri stava percorrendo via Plinio, proveniente da via Roma, in direzione largo Columella quando, invece di fermarsi allo stop, il conducente ha perso per qualche istante conoscenza, a causa di un malore o di un colpo di sonno, e l’auto ha proseguito la sua corsa, finendo contro il palo. Fortunatamente i due militari a bordo non hanno ... Leggi su ilcorrieredellacitta

