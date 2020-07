Pokimane risponde alle affermazioni del perchè la gente guardi i suoi video (Di domenica 26 luglio 2020) Imane ‘Pokimane’ Anys, la donna più seguita e con più successo per quanto riguarda gli streaming nel mondo degli esports ha risposto ad alcuni utenti di Twitch riguardo le affermazioni fatte sul perchè la gente guardi i suoi video. Il mondo dei vedogiochi è ancora oggi un mondo dominato soprattutto dagli uomini, è facile perciò capire quante discussioni vengano rivolte a Pokimane e quanti brutti commenti possa ricevere al giorno. Soprattutto in seguito ai suoi video in cui accusa di aver subito abusi. Proprio per questo durante gli eventi pubblici gira sempre con un ‘guarda spalle’ per paura che possa accaderle qualcosa in seguito ai numerosi ... Leggi su esports247

