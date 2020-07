Pokémon: annunciata la nuova espansione Futuri Campioni (Di domenica 26 luglio 2020) by Hynerd.it Negli scorsi giorni The Pokémon Company International ha annunciato la nuova espansione del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon, Futuri Campioni, disponibile in tutto il mondo a partire dal 25 settembre 2020. Con l’espansione Futuri Campioni, gli Allenatori avranno l’occasione di ricreare nel GCC la loro avventura attraverso la regione di Galar, raccogliendo spille con i simboli delle Palestre, oltre a carte olografiche con i Pokémon di ogni Capopalestra, proprio come nei videogiochi Pokemon Spada e Pokemon Scudo. Gli elementi principali dell’espansione comprendono: undici Pokémon-V più … su: Pokémon: annunciata la ... Leggi su hynerd

hynerdit : #Pokémon: annunciata la nuova espansione Futuri Campioni - raggedy_monty : RT @PokeMillennium: Pokémon Ali del crepuscolo: annunciata la data d'uscita dell'ultimo episodio #PokemonMillennium #TwilightWings #AliDelC… - PokeMillennium : Pokémon Ali del crepuscolo: annunciata la data d'uscita dell'ultimo episodio #PokemonMillennium #TwilightWings… - pokemonnext : Annunciata la data di uscita dell’ultimo Episodio di Pokémon Ali del Cr - SerialGamerITA : Gioco di Carte Collezionabili Pokémon: annunciata la nuova espansione “Futuri Campioni” #futuricampioni -

Ultime Notizie dalla rete : Pokémon annunciata Pokémon Sole e Luna i migliori di sempre, ecco perché Tom's Hardware