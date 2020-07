Pogba Juventus, ora cambia tutto: la decisione del Manchester United (Di domenica 26 luglio 2020) Pogba Juventus – La Juventus non perde di vista la pista che porterebbe a un ritorno di Pogba. Il centrocampista transalpino è sempre sulla lista della spesa di Paratici, con quest’ultimo che studia la giusta strategia per soffiarlo al Manchester United e alla concorrenza. Dall’Inghilterra arrivano buone notizie sulla trattativa: decisione a sorpresa del red devils e adesso le possibilità di vedere il francese a Torino non sembrerebbero ridotte al lumicino. Pogba Juventus: lo United apre alla cessione Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal “Daily Mail” il Manchester United avrebbe aperto alla cessione di Pogba. Il ... Leggi su juvedipendenza

