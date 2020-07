Plex, arrivano 80 nuovi canali televisivi: come iscriversi e come vederli gratis (Di domenica 26 luglio 2020) Plex, noto servizio di streaming, ha annunciato l’arrivo di 80 nuovi canali televisivi visibili in maniera totalmente gratuita. come iscriversi e come vederli Plex è un nuovo servizio di streaming online totalmente gratuito. Disponibile già da qualche mese, permette di accedere ad una lunga lista di canali televisivi, visibili dal proprio pc o smartphone. Alla … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Ultime Notizie dalla rete : Plex arrivano Plex, arrivano 80 nuovi canali televisivi: come iscriversi e come vederli gratis Inews24 Plex diventa anche TV con tanti canali in streaming gratuiti (e c’è pure Bob Ross!)

In Italia la TV via digitale terrestre è gratuita, ma in altri Stati non è così. E quindi, dato che non esistiamo solo noi italiani, Plex, nota piattaforma di gestione di contenuti multimediali, ha ...

In Italia la TV via digitale terrestre è gratuita, ma in altri Stati non è così. E quindi, dato che non esistiamo solo noi italiani, Plex, nota piattaforma di gestione di contenuti multimediali, ha ...