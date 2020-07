Pisciotta, altri tre positivi al covid-19 tra le persone già in isolamento (Di domenica 26 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSono stati comunicati da poche ore i risultati dei tamponi effettuati l’altro ieri sui contatti delle persone risultate positive al covid19. Purtroppo dei 5 tamponi analizzati, 3 sono risultati positivi. Si tratta di cittadini che erano in isolamento domiciliare, sin dai primi giorni, poiché anch’essi legati ai primi nuclei familiari risultati già positivi nei giorni scorsi. Per questa ragione si trovavano già in isolamento in attesa dei tamponi. Come specifica una nota della Protezione Civile è dunque inutile creare allarmismi: anche in questi ultimi 3 casi positivi il contagio è avvenuto nei giorni scorsi, in occasione di incontro ripetuti e prolungati con soggetti ... Leggi su anteprima24

