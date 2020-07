Pierluigi Diaco, abile tecnica a Io e Te: ecco perché fa piangere tutti i suoi ospiti (Di domenica 26 luglio 2020) Pierluigi Diaco e la sua tecnica di far piangere gli ospiti Molte trasmissioni televisive, sia di Mediaset che della Rai sono basate per commuovere il pubblico da casa facendo scendere qualche lacrime. Una di questi è senza ombra di dubbio Io e Te, il programma pomeridiano della prima rete che andrà in onda per tutta l’estate. Il padrone di casa Pierluigi Diaco e i suoi autori hanno confezionato un prodotto, che è in grado di estrapolare le emozioni e i sentimenti più intimi, trasformandoli sotto forma di pianto liberatorio. Il giornalista è in grado di far aprire far scendere le lacrime ad ogni ospite che si siede nel suo salotto televisivo. Chiunque esso sia: un cantante, un presentatore, uno sportivo oppure un ... Leggi su kontrokultura

