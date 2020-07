Piera Degli Esposti: "Siamo costretti ad essere buoni, ma in noi c'è una parte malvagia. Rimpianto? Non avere un uomo" (Di domenica 26 luglio 2020) “Ho sempre amato l’atmosfera dei gialli di Georges Simenon e Agatha Christie, ho sempre pensato che mi sarebbe piaciuto fare l’investigatrice. L’ho sempre detto a tutti, poi un giorno, un editor e la casa editrice Rizzoli mi hanno chiamato perché affascinati dall’idea ed eccoci qua”. L’inconfondibile voce e la dizione perfetta di Piera Degli Esposti arrivano nel nostro telefono, lo attraversano, ne escono fuori, invadono la nostra stanza ed è come averla lì con noi. Tra le mani abbiamo il frutto del ‘desiderio’ di una delle più grandi attrici e autrici italiane che è diventato realtà in questi giorni, un libro giallo, “L’estate di Piera”, scritto a quattro mani con Giampaolo ... Leggi su huffingtonpost

Ultime Notizie dalla rete : Piera Degli Piera Degli esposti, un noir con Simi ANSA Nuova Europa PESCARA: 70 CANI A RISCHIO DEPORTAZIONE,

PESCARA - Dopo anni di lassismo, il Comune vuole trasferire in meno di un mese tutti i cani ospitati dell’attuale rifugio ma non è dato sapere dove e come. Una decisione che rischia di minare gravemen ...

"Salotti d’autore" a palazzo Binelli

Simi prende una pausa dalle avventure di Dario Corbo e Nora Beckford pubblicate con Sellerio per scrivere un giallo a quattro mani con l’attrice Piera Degli Esposti. Necessario prenotare al 335 ...

