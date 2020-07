Pier Silvio Berlusconi vuole lei a tutti i costi | l’ex Miss Italia nel mirino di Mediaset nFOTO

Pier Silvio Berlusconi vuole lei a tutti i costi: l’ex Miss Italia nel mirino di Mediaset n[FOTO] (Di domenica 26 luglio 2020) Pier Silvio Berlusconi punta tutto su Anna Valle Come tutti ben sanno, qualche giorno fa per la prima volta in assoluto sono stati resi noti i palinsesti autunnali senza la presenza di attori e conduttori. Una decisione resa necessaria per via dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. Da quello evento è venuto fuori che il vicepresidente ed amministratore delegato di Mediaset, ovvero Pier Silvio Berlusconi ha puntato molto su una ex Miss Italia. Stiamo parlando dell’attrice siciliana Anna Valle che manca da diversi anni nelle fiction targate Biscione. La professionista, nonostante sarà impegnata con la uno sceneggiato su Rai Uno, ossia La compagnia del Cigno, sarà protagonista ... Leggi su kontrokultura

Ultime Notizie dalla rete : Pier Silvio Mediaset, Pier Silvio Berlusconi punta tutto su Anna Valle: una mossa clamorosa Liberoquotidiano.it Silvio Berlusconi e Francesca De Pascale, 20 milioni per dirsi addio

Il cavaliere lascia la compagna con un maxi assegno e un milione all’anno per il mantenimento. I buoni rapporti con tutte le ex ...

Mediaset, i giudici olandesi congelano il progetto Mfe

Una tegola per il network di Cologno Monzese guidato da Pier Silvio Berlusconi dopo i via libera dei giudici di Milano e inizialmente di Amsterdam e dopo la decisione dei giorni scorsi del Tar sul ...

