Pescara-Livorno in tv: data, orario e come vederla in diretta streaming Serie B 2019/2020 (Di domenica 26 luglio 2020) Pescara-Livorno sarà visibile in tv? Ecco la data, l’orario e come vederla in diretta streaming. La sfida va in scena per la trentasettesima giornata di Serie B 2019/2020 e mette di fronte gli abruzzesi, scivolati in una situazione di classifica drammatica, ma pronti a conquistare i tre punti contro i labronici già retrocessi per avvicinarsi alla salvezza. Fischio d’inizio alle ore 21 di lunedì 27 luglio, diretta tv non disponibile, streaming sulla piattaforma Dazn. Leggi su sportface

pescarasport24 : Pescara-Livorno, una partita e mille storie... - pescarasport24 : Pescara-Livorno story (VIDEO) - pescarasport24 : Il derelitto Livorno sulla strada salvezza del Pescara - pescarasport24 : Ecco l'arbitro di Pescara-Livorno -