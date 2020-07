Pescara, 21enne muore dissanguato in hotel. Si attende l’esito dell’autopsia (Di domenica 26 luglio 2020) Giallo a Pescara sulla morte di Alessandro Di Nino, un giovane morto in albergo a causa di un dissanguamento. Pescara – E’ avvolta nel mistero la morte di Alessandro Di Nino, un giovane di 21 anni residente nel capoluogo costiero abruzzese. Morte per dissanguamento Il ragazzo si trovava in una camera dell’hotel Holiday, sulla riviera sud di Pescara, dove alloggiava dalla sera prima con il compagno di stanza. Il corpo era a terra e presentava diverse ferite da taglio: il sangue era ovunque, sul pavimento, sui muri e sulle lenzuola. C’erano vetri ovunque, quelli della finestra. Immediati i soccorsi ma per il giovane non c’è stato nulla da fare: è deceduto poco dopo in ospedale, a causa della profonda perdita di sangue. Fonte foto: ... Leggi su newsmondo

