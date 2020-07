Pensionamento per disoccupati nel 2020: quali requisiti (Di domenica 26 luglio 2020) I lavoratori che perdono il lavoro involontariamente il lavoro “disoccupati” sono tutelati dal nostro sistema previdenziali, anche se per accedere alla pensione devono comunque rispettare i requisiti richiesti. Attualmente sono tre le misure che tutelano la figura del lavoratore disoccupato inserito nelle pensioni news. Analizziamo in breve le tre possibilità di accesso alla pensione rispondendo ad una nostra lettrice. Pensionamento per disoccupati nel 2020 Una lettrice ci scrive: “Salve, ho 37 anni di contributi e 55 anni quando posso richiedere la pensione attualmente sono disoccupata grazie mille”. Come sopra riportato i lavoratori disoccupati sono tutelati dal nostro sistema previdenziale, ma per accedere alle misure in vigore bisogna avere particolari ... Leggi su notizieora

