Pedro saluta il Chelsea: “Grazie a tutti, sarete sempre nel mio cuore” (Di domenica 26 luglio 2020) Pedro termina la sua avventura con il Chelsea e si affida ad Instagram per salutare i tifosi: “Grazie a tutti i tifosi per il supporto che mi avete dato in questi anni, al club per avermi dato l’opportunità di essere un Blues e ai miei compagni. sarete nel mio cuore per sempre. Ora lottate per la FA Cup”. https://www.instagram.com/p/CDHkVCyq5zO/ Foto: Twitter Chelsea L'articolo Pedro saluta il Chelsea: “Grazie a tutti, sarete sempre nel mio cuore” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Il saluto al Chelsea su Instagram dopo aver conquistato l'accesso alla prossima Champions League all'ultima giornata. I ‘Blues' omaggiano Pedro e lo spagnolo fa lo stesso a margine della sua ultima gi ...

