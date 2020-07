PAW Patrol, la risposta a Donald Trump: “Non ci hanno cancellato dalla tv” (Di domenica 26 luglio 2020) Smentita la notizia dei giorni scorsi arrivata dalla portavoce di Donald Trump: PAW Patrol, noto cartone animato per bambini, non verrà cancellato Qualche giorno fa, la portavoce di Donald Trump Kayleigh McEnany aveva annunciato la cancellazione di PAW Patrol, noto cartone animato per bambini. Stando a quanto dichiarato dalla Casa Bianca, si sarebbe trattato di … L'articolo PAW Patrol, la risposta a Donald Trump: “Non ci hanno cancellato dalla tv” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

WASHINGTON - La squadra dei cuccioli di PAW Patrol, smentisce la carica della Casa Bianca. Il cartone animato per bambini creato da Keith Chapman (lo stesso di Bob aggiustatutto) non è stato ...

Il cartone dei cuccioli-poliziotti non chiude per il caso Floyd, 'smentita' la Casa Bianca

AGI - I cuccioli-poliziotto di Paw Patrol sono sopravvissuti al caso Floyd e "non c'è da preoccuparsi" per la loro salute, perché continueranno ad andare regolarmente in onda: la precisazione è arriva ...

