Patrick Zaki torna in tribunale per la nuova udienza: era assente dal 7 marzo. “Domani la sentenza, secondo i legali stava bene” (Di domenica 26 luglio 2020) Patrick Zaki torna fisicamente in tribunale. Dopo un’assenza che durava dal 7 marzo, a causa dell’emergenza Covid, lo studente egiziano dell’università di Bologna arrestato all’aeroporto del Cairo il 7 febbraio scorso è comparso di fronte ai giudici che lunedì decideranno sul rinnovo o meno della sua carcerazione. Presenti alla seduta gli avvocati del giovane: “Sembra che stia bene”. “Oggi si è tenuta un’udienza davanti al tribunale penale e per la prima volta dal 7 marzo Patrick ha partecipato all’udienza”, si legge sulla pagina Facebook ‘Patrick Libero’, tenuta dagli attivisti che si battono per la sua ... Leggi su ilfattoquotidiano

