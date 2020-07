Pascale, è napoletano il primo paziente italiano che sarà curato con un farmaco anti-tumore (Di domenica 26 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La medicina di precisione nel tumore al polmone parla anche napoletano. Ha 44 anni, è di Sorrento, ed è in cura per un carcinoma polmonare al Pascale, il primo paziente italiano arruolato in uno studio clinico con un farmaco innovativo diretto contro una forma mutata del gene RET. Un farmaco che agisce selettivamente proprio su questa mutazione con risultati molto incoraggianti. A inserire il paziente nel nuovissimo protocollo Alessandro Morabito, direttore della Struttura Complessa di Oncologia polmonare dell’Istituto dei tumori di Napoli. L’arruolamento del paziente sorrentino rappresenta una tappa fondamentale per l’Irccs ... Leggi su anteprima24

cavalieredanie1 : RT @alessiomagno1: Questa notizia mi fa essere ancor di più orgoglioso di essere napoletano, ove mai ce ne fosse stato bisogno!???????????????? Tr… - alessiomagno1 : Questa notizia mi fa essere ancor di più orgoglioso di essere napoletano, ove mai ce ne fosse stato bisogno!????????????… - Saldavy79 : RT @moruccio74: @vfeltri Grande Pascale ! Questo è il classico luogo comune,il napoletano si è fottuto o’milanese ! Stavolta o’milanese si… - moruccio74 : RT @moruccio74: @vfeltri Grande Pascale ! Questo è il classico luogo comune,il napoletano si è fottuto o’milanese ! Stavolta o’milanese si… - moruccio74 : @vfeltri Grande Pascale ! Questo è il classico luogo comune,il napoletano si è fottuto o’milanese ! Stavolta o’mila… -

Ultime Notizie dalla rete : Pascale napoletano Pascale, è napoletano il primo paziente italiano arruolato in uno studio sulla mutazione genetica - Press Release - Abruzzo Agenzia ANSA "Bye Bye", il nuovo singolo di Anna Capasso

Lo storico “Gran Caffè Gambrinus” di piazza Trieste e Trento ha ospitato la conferenza stampa di presentazione di “Bye Bye”, il nuovo singolo della cantautrice ed attrice Anna Capasso, disponibile in ...

Pascale, è napoletano il primo paziente italiano arruolato in uno studio sulla mutazione genetica

. La medicina di precisione diventa realtà. Gli oncologi dell’Istituto dei tumori di Napoli fidano sugli effetti del nuovo farmaco. La medicina di precisione nel tumore al polmone parla anche napoleta ...

Lo storico “Gran Caffè Gambrinus” di piazza Trieste e Trento ha ospitato la conferenza stampa di presentazione di “Bye Bye”, il nuovo singolo della cantautrice ed attrice Anna Capasso, disponibile in .... La medicina di precisione diventa realtà. Gli oncologi dell’Istituto dei tumori di Napoli fidano sugli effetti del nuovo farmaco. La medicina di precisione nel tumore al polmone parla anche napoleta ...